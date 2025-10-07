Nuevo obispo llegará a la Diócesis de Nuevo Laredo en enero

Luego de dos años con el cargo acéfalo, se nombró un nuevo obispo para la Diócesis de Nuevo Laredo.

Luis Carlos Lerma Martínez, vicario general de la Arquidiócesis de Chihuahua, llegará en enero como sacerdote, y aquí iniciará su ministerio episcopal, informó el vicario general de la Diócesis local, Jesús Tijerina, en una conferencia de prensa para dar a conocer el nombramiento.

“Cuando se va don Enrique (anterior obispo), pasaron dos años. Gracias a Dios tuvimos la presencia muy cercana de monseñor Rogelio Cabrera López, que es Arzobispo de Monterrey y que el papa lo nombró como administrador apostólico de nuestra diócesis de Nuevo Laredo, sin embargo, pues no es lo mismo de tener ya propiamente un obispo titular”, expresó.

Se prevé que el nuevo jerarca católico llegue en enero, ya que estos últimos meses del año se aprovecharán para organizar no solo su toma de posesión, sino su nombramiento por parte del Nuncio apostólico, Joseph Spiteri, que se prevé visite esta frontera para el evento.

“La gran novedad que tenemos como diócesis es que Monseñor Luis Carlos ,aún no es consagrado obispo; él, hasta el día de hoy, es vicario general de la arquidiócesis de Chihuahua, y esto sería un acontecimiento histórico en la vida de nuestra Diócesis.

“Porque todos los demás obispos ya llegaron como obispos. Monseñor Luis Carlos va a llegar aquí como sacerdote y el día en que toma posesión, ese mismo día es consagrado obispo, y es una celebración y un rito especial que nunca lo hemos vivido aquí en nuestra diócesis”, declaró Tijerina.

Será una experiencia única en esta ciudad, y el rito muy bonito y emotivo.

“Nos emociona que, pues ahora sí que él va a iniciar su ministerio episcopal aquí con nosotros en nuestra Diócesis. Para la llegada del señor obispo todavía no tenemos una fecha exacta, pero estimamos que sea el mes de enero, por todos los preparativos que esto significa”.

