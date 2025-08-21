Cerrar X
Obligan a municipios a publicar fichas de búsqueda en Tamaulipas

Diputados de Tamaulipas buscan obligar a los 43 Ayuntamientos a difundir de inmediato fichas y alertas de desaparición en redes y espacios público

  • 21
  • Agosto
    2025

Los 43 Ayuntamientos de Tamaulipas tendrán la obligación de difundir de manera inmediata las fichas y alertas de personas desaparecidas en sus páginas oficiales, redes sociales, estrados y cualquier espacio público disponible, de aprobarse la reforma presentada en el Congreso local.

Dicha propuesta fue presentada por el diputado Víctor Manuel García Fuentes (Morena), quien advirtió que la desaparición de personas constituye una de las violaciones más graves a los derechos humanos y exige una respuesta urgente y coordinada de todas las autoridades, especialmente las más cercanas a la ciudadanía.

El proyecto plantea una modificación a la fracción LII del artículo 49 del Código Municipal de Tamaulipas, para que los gobiernos locales colaboren directamente con la Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada y la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas.

Plazo de 180 días para adecuar plataformas

La iniciativa fija un plazo máximo de 180 días para que los Ayuntamientos adapten sus plataformas digitales y canales de comunicación, de modo que el sistema de difusión funcione de manera uniforme en toda la entidad.

Además, se establece que cualquier dato recabado por los municipios deberá ser entregado sin demora a través de la Comisión de Derechos Humanos del Estado.

Cabe señalar que la Fiscalía y la Comisión de Búsqueda deberán coordinarse con los gobiernos locales para definir protocolos técnicos y lineamientos de colaboración.

A su vez, la Comisión de Derechos Humanos asumirá tareas de capacitación y asesoría, con el fin de fortalecer las capacidades municipales en materia de búsqueda y difusión.

Por su parte, el diputado García Fuentes subrayó la importancia de actuar con inmediatez:

“Las primeras horas después de una desaparición son vitales para localizar con vida a la persona. Por eso necesitamos que los municipios actúen de inmediato”.

La propuesta fue turnada a comisiones legislativas del Congreso de Tamaulipas, que deberán analizar su viabilidad antes de someterla a votación en el Pleno.


