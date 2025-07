Operativo grúa ahuyenta a clientes en plena temporada vacacional

“Ha habido muchos clientes que se quejan de que se los han llevado la grúa. Lógicamente mucha gente no sabe porque no se percatan que hay hidrantes. Nosotros lo que le pedimos a la autoridad, porque inclusive está en el reglamento de tránsito, es que se tiene que haber un aviso, un anuncio donde diga que no se pueden estacionar por esta cuestión”, explicó.