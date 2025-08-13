Piden no caer en el chantaje de los falsos inspectores

Las cámaras empresariales de Tamaulipas advirtieron a los comerciantes que ningún inspector de dependencias oficiales está autorizado para recibir pagos en efectivo por trámites o gestiones.

El llamado busca frenar intentos de extorsión detectados en municipios como Reynosa, San Fernando, Matamoros, Río Bravo y otras localidades fronterizas, donde se han reportado visitas de supuestos verificadores de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coepris) con la aparente intención de obtener beneficios económicos.

Aunque en su mayoría los señalamientos se han difundido en redes sociales y sitios web sin evidencia comprobada, la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) confirmó que sí ha recibido quejas formales sobre este tipo de incidentes.

El secretario de la Federación de Cámaras de Comercio de Tamaulipas (Fecanaco), Roberto Cruz, explicó que estas prácticas son recurrentes: falsos inspectores intentan sorprender a negocios para obtener dinero. Recomendó a los comerciantes verificar siempre la identidad del personal, quien debe portar credencial oficial y un código QR que permita confirmar su procedencia.

Entre los giros más afectados se encuentran consultorios médicos, farmacias, clínicas de belleza, barberías y estéticas. En caso de que la visita sea legítima, Coepris está obligada a cumplir con todos los requisitos legales, incluida la presentación de una orden oficial dirigida al establecimiento, y a otorgar un plazo para subsanar irregularidades antes de aplicar multas.

Fecanaco y Canaco exhortaron a los empresarios a reunir evidencias y denunciar cualquier intento de cobro irregular. “Ante cualquier sospecha, contacten directamente a la dependencia correspondiente para confirmar la identidad del verificador”, recalcó Cruz.

Las cámaras reiteraron que la colaboración ciudadana es clave para frenar estas prácticas, que dañan la economía de los negocios, generan desconfianza y entorpecen el trabajo de los inspectores que sí actúan conforme a la ley.

