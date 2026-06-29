Piden venezolanos apoyo para enviar ayuda humanitaria a su país

La comunidad venezolana en Reynosa vive con angustia e incertidumbre tras los sismos en su país, ya que muchos no logran saber el paradero de sus familiares

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La tragedia provocada por los sismos registrados en Venezuela también ha impactado a la comunidad venezolana radicada en Reynosa, donde decenas de familias viven horas de incertidumbre al desconocer el paradero de sus seres queridos.

A través de llamadas telefónicas y de la información difundida por los medios de comunicación, algunos han logrado establecer contacto con sus familiares, mientras otros continúan esperando noticias.

Tal es el caso de Estefany Quiñones, quien reveló que tres de sus primos permanecen desaparecidos tras el colapso de un edificio.

Actualmente, tres primos están debajo de un edificio que se derrumbó; todavía no los encuentran, y esperemos en Dios que los encuentren con vida, los encuentren con bien.

"Estamos rezando por ellos y por todas las familias, por todas las personas que están ahorita en esa situación", expresó.

Ante la emergencia, integrantes de la comunidad venezolana señalaron que no pueden regresar a su país para colaborar en las labores de rescate o reunirse con sus familiares, ya que temen ser detenidos por las autoridades venezolanas debido a que abandonaron el país en busca de mejores oportunidades.

Por ello, mantienen abierta una campaña de recolección de ayuda humanitaria en Reynosa.

"Estamos recibiendo ropa, medicinas, artículos personales, artículos pediátricos, como son leche, pañales, todo para bebés y artículos médicos también. Nosotros empezamos a pedir ayuda hace unos días y, afortunadamente, ya hemos recibido alguna", comentó Quiñones.

Los organizadores informaron que la ayuda reunida en Reynosa será enviada inicialmente a Monterrey, donde se concentra un centro de acopio de mayor capacidad encargado de coordinar el traslado de los donativos hacia Venezuela.

"De aquí de Reynosa se va para Monterrey, al centro de acopio más grande que está allá, y ya ellos tienen organizado cómo enviarlo a Ciudad de México y de ahí en un avión humanitario rumbo a Venezuela.

A mis hermanos venezolanos, que tengan fe, tengan mucha fuerza; los acompañamos de corazón", concluyó Estefany Quiñones.

La comunidad venezolana hizo un llamado a la población de Reynosa para continuar donando víveres, medicamentos, ropa y artículos de primera necesidad, con el propósito de apoyar a las miles de familias afectadas por esta emergencia.