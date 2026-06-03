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Tamaulipas

Presa Vicente Guerrero sigue perdiendo agua pese a lluvias

El embalse registró una disminución en su almacenamiento durante mayo, a pesar de las precipitaciones y escurrimientos en la región centro de Tamaulipas

  • 03
  • Junio
    2026

Ni las lluvias de mayo alcanzaron para revertir la tendencia a la baja de la presa Vicente Guerrero. 

Los reportes de la Comisión Nacional del Agua confirman que el embalse sigue perdiendo volumen pese a los escurrimientos registrados en la región centro de Tamaulipas.

Datos del organismo de Cuenca Golfo Norte indican que entre el 13 y el 27 de mayo el almacenamiento pasó de 59.9 a 58.9 por ciento de su capacidad ordinaria. 

La caída se aceleró en la segunda quincena del mes, con una pérdida promedio de 2.83 millones de metros cúbicos por día.

Productores han reportado fuertes escurrimientos en los ríos Purificación, Corona y Pilón, los tres principales afluentes de la presa. Sin embargo, el agua no se refleja en el embalse porque las compuertas permanecen abiertas para desfogue, lo que impide un aumento en el nivel.

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De acuerdo a autoridades estatales, el ciclo del riego del distrito 086 del río Soto la Marina está a punto de concluir en menos de 15 días, luego de casi 6 meses de actividad ininterrumpida, lo cual se logrará con el cierre de las compuertas de la presa Vicente Guerrero, logrando mantener al menos el nivel actual. 

En cuanto a lluvias, la cuenca sí registró acumulados considerables durante mayo: Padilla II con 9.4 pulgadas, Pilón II con 12.1 pulgadas y Victoria Observatorio con 6.7 pulgadas. 

No obstante, sobre la presa apenas cayeron 4.2 pulgadas, cantidad que no alcanza para una recuperación real del almacenamiento.


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