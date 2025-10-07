Protección Civil alerta de posibles inundaciones en Tamaulipas

La Coordinación Estatal de Protección Civil informó, que derivado de una zona de inestabilidad tropical procedente del Golfo de México, ocasionará un periodo de lluvias en el estado de Tamaulipas durante el periodo comprendido del martes 7 al sábado 11 de octubre de 2025.

El titular de la dependencia Luis Gerardo González de la Fuente, resaltó que, la mayor actividad de tormentas y chubascos se prevé entre el miércoles y el viernes, acompañados de ráfagas de viento de 35 a 55 km/h y descargas eléctricas.

Alertó que se mantiene elevado el riesgo de inundaciones repentinas y escurrimientos de agua en calles y avenidas principales, por lo que se exhorta a la población a seguir las recomendaciones que emitan las autoridades.

La distribución de precipitaciones por regiones se dará de la siguiente manera: Zona norte se esperan eventos moderados a fuertes, con acumulados de precipitación de 20 a 40 mm.

Zona centro: Eventos fuertes, con acumulados de 70 a 90 mm y puntuales de 100 a 110 mm, mientras que en la zona cañera y sur: Eventos fuertes a localmente intensos, con acumulados de 80 a 100 mm y puntuales de 110 a 120 milímetros.

Se exhorta a la población resguardar la integridad de las familias en la entidad, evitar cruzar calles inundadas, mantenerse alejados de ríos y arroyos, revisar techos y azoteas para evitar acumulación de agua, proteger documentos personales en caso de emergencia y, seguir las indicaciones de las autoridades.

