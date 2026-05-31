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Tamaulipas

Revestirán talud cercano al acceso del Puente Tampico

El área de Obras Públicas en Tampico habrá de encargarse de los trabajos supervisados por la Dirección de Protección Civil del puerto

  • 31
  • Mayo
    2026

Por presentar condiciones vulnerables que pudieran afectar a gran cantidad de familias asentadas, el cerro o talud ubicado en el Boulevard Adolfo López Mateos, cercano al acceso del Puente Tampico se someterá a un revestimiento integral.

El área de Obras Públicas en Tampico habrá de encargarse de los trabajos supervisados por la Dirección de Protección Civil del puerto.

Protección Civil mantiene vigilancia en zonas de riesgo

Este no es el único talud que podría tener peligros, pues Protección Civil ha entregado más de 500 notificaciones preventivas a los habitantes de las zonas de riesgo, exhortándolos a extremar precauciones.

Otras zonas donde también hay taludes y que se mantienen en monitoreo constante son: Colonia Obrera, Colonia Sembradores de la Amistad, Colonia Pescadores, Sector Chairel y la Colonia Fray Andrés de Olmos.


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