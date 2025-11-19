Cerrar X
77b5341f_d3a6_4acf_bd22_02acbe90c16d_ba14dc58c5
Tamaulipas

Reynosa aplicará cierres viales por desfile del 20 de noviembre

Tránsito de Reynosa cerrará el bulevar Morelos y calles aledañas desde las 6:30 a.m. por el desfile del 20 de noviembre; sugieren rutas alternas

  • 19
  • Noviembre
    2025

La Coordinación de Tránsito Municipal de Reynosa informó que este miércoles 20 de noviembre se aplicarán cierres viales desde temprana hora debido al desfile conmemorativo del aniversario de la Revolución Mexicana, cuyo arranque está previsto alrededor de las 9:00 de la mañana.

La dependencia anunció que entre las 6:30 y las 7:00 de la mañana quedará completamente restringida la circulación en el bulevar Morelos, así como en todas las calles aledañas, ya que en ese periodo comenzará el cierre de bocacalles y la preparación de los contingentes oficiales, vehículos alegóricos y unidades participantes.

Los bloqueos abarcarán las vialidades comprendidas entre las avenidas Nayarit y Lázaro Cárdenas, además de los accesos que conectan directamente con el bulevar Morelos.

a11850b2-d716-43ed-af0c-325fc8a55c70.jfif

Ante ello, Tránsito recomendó el uso de rutas alternas como la calle Herón Ramírez —que permite circular hacia el Centro o hacia el bulevar Hidalgo—, así como el bulevar Acapulco, Tiburcio Garza Zamora y la calle Charco.

La coordinadora de Tránsito y Vialidad, Iris Chavira, pidió comprensión a la ciudadanía ante las afectaciones que se prolongarán durante gran parte del día con el fin de garantizar un evento seguro. Señaló que los cierres iniciarán desde el bulevar Acapulco y la calle Tamaulipas, extendiéndose gradualmente hacia el bulevar Morelos.

82502ab3-4e2e-46e9-a478-9b65aaf7abe0.jfif

Explicó que se trata de una medida necesaria debido a la circulación de unidades oficiales, carros alegóricos y vehículos clásicos que desfilarán sobre el bulevar Morelos antes de ser desviados por la misma arteria.

Chavira enfatizó que la prioridad será la protección de los peatones, especialmente estudiantes y familias que acudirán al evento.

“Es importante porque hay niños que van caminando y no queremos ningún atropellado”, advirtió.

Las autoridades reiteraron el llamado a manejar con precaución y planear rutas alternas con anticipación, a fin de evitar retrasos y contribuir a una jornada segura durante esta conmemoración nacional.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

tamaulipas_semaforos_50b0125ac3
Semáforos 'inteligentes', en crisis: negligencia causa accidentes
62dbeebc_f4dd_4ff8_80e9_21ccc20e3e95_6290dceb88
Cierran carril de Lázaro Cárdenas a Gómez Morín
f45ad2a0_6f49_4da8_8dcb_d47d5b74d79b_79ade8cf62
Parque Cultural Reynosa inaugura exposición colectiva 'IN SITU'
publicidad

Últimas Noticias

cometa_interestlar_atlas_nasa_3cf38df509
NASA revela primeras imágenes del cometa interestelar 3I/ATLAS
BUEN_fin_2025_d21ae5f5c2
Finaliza operativo 'Buen Fin' con saldo blanco en Monterrey
EH_UNA_FOTO_2025_11_20_T082922_903_8aeb95d697
Amenaza de tiroteo activa protocolos en Saltillo
publicidad

Más Vistas

istockphoto_2094528663_612x612_20a9a09918
Día del Hombre 2025: qué significa y por qué se celebra en México
nl_torres_sendero_799d2f8ef2
Torres Sendero ya prevende... y tiene proyectos clausurados
nl_megadesarrollo_topo_chico_5257f657dc
Inmobiliarias violan la ley al prevender sin permisos
publicidad
×