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Tamaulipas

Reynosa apuesta al turismo pese al contexto de seguridad

El presidente de CANIRAC Reynosa, Juan Carlos Gutiérrez, señaló que muchos residentes del Valle conservan raíces mexicanas y continúan cruzando la frontera

  • 07
  • Junio
    2026

El sector restaurantero de Reynosa mantiene la esperanza de que las familias del Valle de Texas continúen visitando la ciudad gracias a los lazos familiares y culturales que históricamente han unido a ambos lados de la frontera, pese a las alertas de viaje emitidas por el gobierno de Estados Unidos.

El presidente de CANIRAC Reynosa, Juan Carlos Gutiérrez, señaló que muchos residentes del Valle conservan raíces mexicanas y continúan cruzando la frontera para visitar a sus familiares, situación que mantiene vigente una parte importante de la actividad económica local.

“Nuestros amigos del Valle de Texas tienen la confianza o se han dado la oportunidad de conocer y visitar, porque sabemos que hay familias del lado americano que tienen raíces en México y sobre todo vienen a visitar a la familia”.

Inseguridad impacta la actividad del sector

Sin embargo, empresarios del ramo reconocen que la problemática de inseguridad sigue afectando a la ciudad y particularmente al sector restaurantero, principalmente durante las tardes y noches, cuando disminuye la afluencia de clientes.

“Sabemos que el tema de inseguridad nos afecta, nos duele y sobre todo en el gremio restaurantero las tardes y las noches hay días que sí nos vemos afectados”.

Ante este escenario, los establecimientos han optado por implementar promociones, descuentos y estrategias especiales para incentivar el consumo y mantener la llegada de visitantes tanto locales como provenientes de Texas.

Impulsan promoción gastronómica para atraer visitantes

Además, CANIRAC impulsa campañas de promoción gastronómica mediante recorridos por distintos restaurantes de la ciudad, actividades que son documentadas y difundidas a través de redes sociales para mostrar la oferta culinaria de Reynosa.

“Estamos retomando la ruta gastronómica, visitamos un restaurante cada semana o cada quincena, documentamos esas visitas con videos y eso ayuda mucho para que los comensales se den oportunidad de visitar nuestros restaurantes”.

Con estas acciones, el sector busca proyectar una imagen más cercana y positiva de la ciudad, apostando a que la gastronomía se convierta en un factor que ayude a recuperar la confianza de quienes tradicionalmente visitan Reynosa desde el Valle de Texas.


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