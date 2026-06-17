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Tamaulipas

Reynosa celebrará el Día del Padre con evento gratuito

El Gobierno municipal prepara una jornada con lucha libre, música en vivo, degustaciones y actividades familiares el próximo 21 de junio en el Polideportivo

  • 17
  • Junio
    2026

 El Gobierno de Reynosa anunció la realización de un festejo especial por el Día del Padre, el cual se llevará a cabo el próximo 21 de junio en las instalaciones del Polideportivo Reynosa, con actividades gratuitas para toda la familia.

El encargado de la Dirección de Desarrollo Económico, Empleo y Turismo, Rodolfo González Núñez, informó que el evento comenzará a las 4:00 de la tarde y contará con la participación de diversos comercios relacionados con los productos y servicios que forman parte de la cadena de consumo dirigida a los padres de familia.

"La intención es convocar aquellos establecimientos o comercios que tengan que ver con toda la cadena de valor del consumidor, en este caso del padre, lo que son ferreterías, refaccionarias, agencias de autos, telefonía y toda la cadena de valor de consumo del papá", explicó el funcionario.

Además de la oferta comercial, los asistentes podrán disfrutar de actividades recreativas y espectáculos para toda la familia. González Núñez destacó que uno de los principales atractivos será una exhibición de lucha libre.

"Vamos a tener lucha libre, va a haber una exhibición de lucha libre de Las Parkas que están posicionados en el ámbito", señaló.

El programa también contempla una degustación de productos cárnicos y la presentación de agrupaciones musicales para cerrar la celebración.

"Vamos a tener una degustación cárnica y vamos a culminar con dos grupos musicales, uno de ellos es Tropical Panamá", agregó.

Las autoridades municipales reiteraron la invitación a los padres de familia y a la ciudadanía en general para asistir a este evento gratuito, diseñado para fomentar la convivencia familiar y reconocer el papel que desempeñan los padres dentro de la sociedad.


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