Reynosa recibirá el Noveno Encuentro Juvenil Sinfónico

El encuentro concluirá con un gran concierto gratuito abierto al público, en el que los participantes presentarán el resultado del trabajo realizado

Del 27 de julio al 1 de agosto, Reynosa será sede del Noveno Encuentro Juvenil Sinfónico, un espacio de formación artística que reunirá a maestros integrantes de importantes orquestas sinfónicas del país para compartir sus conocimientos con jóvenes músicos de la frontera y de otras ciudades.

La directora general del Instituto Reynosense para la Cultura y las Artes (IRCA), María Esther Camargo Félix, informó que entre los invitados destacan músicos pertenecientes a la Orquesta Sinfónica del Estado de Jalisco, quienes impartirán talleres y sesiones de trabajo musical durante toda la semana.

"Del 27 de julio al 1 de agosto, tendremos un grupo de maestros del Estado de Jalisco, que son miembros de la Orquesta Sinfónica de Jalisco y que vienen a estar con nuestros jóvenes de orquesta y de otras ciudades que se han inscrito para estar en este noveno encuentro y tener un concierto final el 1 de agosto, en el Teatro Principal del Parque Cultural, a las ocho de la tarde, ocho de la noche aquí en Reynosa", expresó.

Fortalecerán el talento musical juvenil

Las actividades estarán enfocadas en el perfeccionamiento de técnicas musicales y el fortalecimiento del talento juvenil, consolidando a Reynosa como un referente cultural en la región.

La funcionaria destacó que el encuentro concluirá con un gran concierto gratuito abierto al público, en el que los participantes presentarán el resultado del trabajo realizado durante la semana de preparación.

"Aparte ese lugar es fabuloso, el 1 de agosto a las ocho en el Parque Cultural va a ser la conclusión de toda esta semana de trabajo con un espléndido repertorio", señaló María Esther Camargo Félix.

Ofrecerán concierto gratuito el 1 de agosto

El concierto se realizará el próximo 1 de agosto a las 8:00 de la noche en el Teatro Principal del Parque Cultural Reynosa, como una oportunidad para que las familias reynosenses disfruten del talento de las nuevas generaciones de músicos y del trabajo de destacados maestros invitados.