Cerrar X
EH_UNA_FOTO_2_d191f19e68
Tamaulipas

Reynosa se solidariza con damnificados en Veracruz

Ciudadanos acuden al DIF para donar ropa, alimentos y artículos de limpieza, mostrando apoyo a las familias afectadas en Veracruz

  • 14
  • Octubre
    2025

La ciudad de Reynosa es considerada por muchos como una extensión del estado de Veracruz, debido a la gran cantidad de personas originarias de aquella entidad que desde hace varias décadas radican en esta frontera.

Por esa razón, en cuanto se conoció la tragedia provocada por las recientes lluvias en Veracruz, la preocupación de los reynosenses se transformó rápidamente en acciones solidarias.

Desde este martes, ciudadanos comenzaron a acudir al Sistema DIF Reynosa para dejar sus donativos en apoyo a las familias afectadas.

En un horario de 9:00 a 16:00 horas, el centro de acopio del DIF recibe ropa, artículos de limpieza, alimentos, agua y todo tipo de productos que sirvan para ayudar a los damnificados a recuperarse de la difícil situación que enfrentan.

Personas de todas las edades han respondido al llamado, sumándose con entusiasmo a esta causa. Entre los donantes se encuentran comerciantes de los diferentes mercados de la ciudad, quienes no dudaron en apartar parte de su mercancía para destinarla a esta acción humanitaria.

El DIF Central de Reynosa, donde se concentran los donativos, está ubicado sobre el bulevar Hidalgo, frente al puente Broncos.

Karely Ramos, una de las donantes, expresó:

“Trajimos agua embotellada, Pinol, jabón y papel; yo nada más le digo que hay que apoyar. Así como pasó en Reynosa en la inundación, todos nos movimos; igual también para Veracruz, lo que es Poza Rica, Álamo, por toda esa gente afectada.”

Luis Castillo, quien también realizó donaciones, señaló:

“Siempre hay que ser solidarios entre nosotros como mexicanos y de cualquier lado, no hay que ser ciegos ante todo esto que pasa. Si pasara aquí, todos quisiéramos que nos ayudara, verdad?, entonces hay que ayudar al que lo necesite.”


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

centro_acopio_monterrey_10f2cdd0e8
Abre Monterrey centro de acopio en DIF para apoyar a Veracruz
G3_Lc_A_Mi_WAA_Av7_Jk_879783d456
Alec Baldwin sufre accidente en los Hamptons; sale ileso
Whats_App_Image_2025_10_14_at_9_32_29_PM_2cbcc0a12e
Apoya PCNL a 450 familias damnificadas en primer día en Veracruz
publicidad

Últimas Noticias

EH_CONTEXTO_2025_10_15_T102524_378_888d6cafb5
Justin Bieber sorprende tocando con una banda sinaloense
EH_UNA_FOTO_2025_10_15_T101530_311_63c1df95fe
Colaboradores del SAT reanudan labores tras protestas nacionales
cfe_92_luz_e9c8401779
CFE restablece 92% del suministro eléctrico tras lluvias
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_10_14_at_1_23_13_AM_2e1efd5ac2
Avanza un 70% la Carretera Interserrana en tramo estatal
acuerdo_paz_gaza_2866e1bd57
Firman acuerdo de paz en Gaza impulsado por Trump
Whats_App_Image_2025_10_13_at_9_11_36_PM_7c77d506d4
Asesinan a adulto mayor; victimario sería su nieto
publicidad
×