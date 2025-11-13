Cerrar X
Tamaulipas

Se incrementa la inversión privada en Tamaulipas

En tres años, el estado confirmó 150 proyectos, mitad nuevas inversiones y mitad ampliaciones, destacando sectores industrial y portuario

En los últimos tres años, Tamaulipas ha confirmado más de 150 proyectos de inversión, con una derrama estimada superior a $20 mil millones de dólares y la generación de 50 mil empleos, de acuerdo con datos de la Secretaría de Economía estatal.

La subsecretaria de Inversión, Anabel Flores, informó que aproximadamente la mitad de estos proyectos corresponden a nuevas inversiones, mientras que el resto son ampliaciones de operaciones ya existentes, lo que, dijo, refleja la permanencia del interés del sector privado en la entidad.

En la zona sur de Tamaulipas, que abarca Altamira, Tampico y Ciudad Madero, se concentran 36 proyectos con una inversión acumulada superior a $5 mil millones de dólares y una proyección de 6 mil empleos directos. 

Esta región mantiene un papel relevante en el desarrollo industrial, particularmente en los sectores químico y petroquímico, que representan el 35% de la producción nacional.

Entre los proyectos en marcha destaca la instalación de la empresa Uflex, de origen indio, dedicada a la producción de polipropileno, con una inversión de $150 millones de dólares y la creación de 350 empleos. Otras compañías en proceso de instalación son Valero y McDermott, vinculadas principalmente con la cadena logística e industrial del puerto de Altamira.

Indicó que el gobierno estatal mantiene acompañamiento técnico y de gestión con inversionistas nacionales y extranjeros, provenientes en su mayoría de Estados Unidos, México y Canadá, para facilitar su establecimiento y operación.

La funcionaria señaló que la administración estatal prevé un crecimiento sostenido en la atracción de capital privado durante los próximos años, impulsado por la infraestructura portuaria y la posición geográfica del estado, factores que continúan siendo determinantes para la instalación de nuevas plantas e industrias en la región.

Esto lo dijo posterior a la inauguración de una importante cadena comercial especializada en materiales para la construcción y equipamiento para viviendas, en Altamira, en la que se invirtieron $420 millones de pesos para su instalación y que genera alrededor de 100 empleos directos y un número mayor de indirectos.


