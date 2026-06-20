Las fuertes lluvias registradas durante la noche del viernes dejaron vehículos varados, apagones y afectaciones temporales en el suministro de agua potable.

Inicio / Tamaulipas / Se inunda Nuevo Laredo y provoca fallas en servicios básicos

Una intensa tormenta acompañada de actividad eléctrica provocó inundaciones en diversas vialidades de Nuevo Laredo durante la noche del viernes, generando afectaciones a la movilidad, interrupciones en el servicio eléctrico y problemas temporales en el abasto de agua potable.

A pesar de la magnitud de los encharcamientos, autoridades municipales informaron que no se registraron personas lesionadas ni víctimas fatales, por lo que el saldo fue blanco.

Elementos de Protección Civil y Bomberos, así como personal de Tránsito y Vialidad, desplegaron operativos de vigilancia y auxilio en distintos sectores de la ciudad para atender reportes ciudadanos y apoyar a conductores cuyos vehículos quedaron atrapados por el agua acumulada.

En redes sociales, habitantes compartieron imágenes y videos que mostraban calles completamente inundadas, automóviles varados y avenidas con severas complicaciones para la circulación vehicular.

Las lluvias también ocasionaron cortes de energía eléctrica en varios sectores de la ciudad. Algunos usuarios reportaron que los apagones se prolongaron durante varias horas y alcanzaron las primeras horas del sábado.

Las fallas en el suministro eléctrico impactaron además la operación del sistema de agua potable. La Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (Comapa) informó que diversos equipos de bombeo dejaron de funcionar temporalmente debido a las interrupciones de energía, lo que provocó baja presión o falta de agua en algunas colonias.

El organismo explicó que la infraestructura hidráulica depende del suministro eléctrico para mantener la distribución del líquido, por lo que pidió comprensión a la ciudadanía mientras se realizaban las labores para restablecer el servicio.

La tormenta ocurrió en medio de un escenario de presión hídrica para Nuevo Laredo, donde persisten restricciones relacionadas con la disponibilidad de agua debido a los bajos niveles de almacenamiento y al incremento en la demanda ocasionado por las altas temperaturas.

Durante el transcurso del sábado, las autoridades reportaron una mejora gradual de las condiciones. El nivel del agua descendió en la mayoría de los puntos afectados, la circulación vehicular comenzó a normalizarse y los servicios de electricidad y agua potable fueron restablecidos de manera paulatina.

Las lluvias forman parte de un sistema meteorológico que ha generado inundaciones, caída de árboles y fallas eléctricas en distintas zonas del norte de Tamaulipas, por lo que las autoridades mantienen monitoreo permanente ante el pronóstico de nuevas precipitaciones en los próximos días.