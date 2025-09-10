Cerrar X
venta_ladrillos_antiguo_morelos_7a7154a86d
Tamaulipas

Se mantiene rentable producción de ladrillos en Antiguo Morelos

La tierra, en la región de Antiguo Morelos, tiene características especiales que la convierten en materia prima ideal para la producción de ladrillo

  • 10
  • Septiembre
    2025

La producción de ladrillos en Antiguo Morelos, Tamaulipas, es una actividad económica rentable en la región. 

Jorge Luis Ramírez Ortiz es un productor de ladrillos, quien tiene décadas en esta actividad, la cual sigue siendo rentable a pesar de que con la llegada del block, las ventas disminuyeron. 

Sin embargo, en Tamaulipas existen industrias manufactureras dedicadas a la producción de materiales para construcción con ladrillo y Antiguo Morelos destaca en número de empresas del ramo. 

Esta región cuenta con la materia prima ideal para la producción de ladrillo: la tierra, la cual tiene características especiales para que el producto no se rompa ni se parta. 

“Horneamos el ladrillo de 15 a 20 horas para darle la dureza necesaria”, comenta Jorge Luis Ramírez. 

venta-ladrillos-antiguo-morelos1.jpeg

Ventajas del ladrillo sobre el block

- Aislamiento Térmico: Los ladrillos ofrecen mejores propiedades térmicas que el block, lo que ayuda a mantener los espacios frescos y reduce la necesidad de sistemas de enfriamiento.

- Durabilidad: Los ladrillos son conocidos por su extrema durabilidad y bajo mantenimiento, lo que los convierte en una excelente opción para proyectos arquitectónicos.

- Estética: Los ladrillos decorativos pueden agregar un toque único y atractivo a las fachadas, muros y jardines.

- Tradición y calidad: Estas empresas tienen décadas de experiencia y se destacan por su compromiso con la calidad y la innovación en sus productos. 

Impacto en la economía local

- Empleo y producción: La industria de ladrillos puede generar empleos y contribuir al crecimiento económico de la región.

- Competencia con otros materiales: La llegada del block y otros materiales de construcción puede afectar las ventas de ladrillos, pero su calidad y propiedades únicas pueden mantener su demanda.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

centro_atencion_tamaulipas_a487983095
Inician Centros de Atención Múltiple ciclo con 1,100 alumnos
cia_carteles_e67e6596f0
Revelan la guerra secreta de la CIA contra los cárteles en México
escena_el_conjuro_70d5124c30
Preparan serie de 'El Conjuro' tras ultimo éxito en taquilla
publicidad

Últimas Noticias

EH_UNA_FOTO_63_6f2af91de8
Pulpos utilizan cada tentáculo para una función distinta
china_mexico_aranceles_d18afb6f17
China rechaza arancel del 50% a autos propuesto por México
INFO_7_DOS_FOTOS_3_1676d460ff
FBI publica fotos de sospechoso por homicidio de Charlie Kirk
publicidad

Más Vistas

banderazo_obras_tren_725c310dda
Estiman que recorrido del Tren del Norte durará tres horas
EH_DOS_FOTOS_11_4c8cad6b3c
Asesinan a activista cercano a Trump; capturan a responsable
EH_UNA_FOTO_33_7edd5d2ffa
Despiden a Valverde de Rayadas tras 'Clásico Regio'
publicidad
×