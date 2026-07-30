Se reactiva incendio en relleno sanitario en Ciudad Victoria

Hace apenas una semana se registró un incendio de gran magnitud en este mismo sitio, el cual fue extinguido tras 72 horas de trabajo ininterrumpido

El incendio registrado en una zona confinada con más de 25 mil llantas se reactivó en el relleno sanitario provocando la rápida intervención de los cuerpos de seguridad y emergencia en Ciudad Victoria.

La movilización de elementos de Protección Civil Municipal permitió controlar y sofocar en su totalidad el incendio que se reactivó este jueves en esta zona de la capital del estado.

Por instrucción del presidente municipal, Eduardo Gattás Báez, personal de la corporación acudió de inmediato al lugar para atender la emergencia, implementando las acciones necesarias para contener el fuego, evitar su propagación y reducir cualquier riesgo para la población.

Cabe recordar que hace apenas una semana se registró un incendio de gran magnitud en este mismo sitio, el cual fue extinguido tras 72 horas de trabajo ininterrumpido por parte de corporaciones de auxilio de los tres órdenes de gobierno.

Hasta el momento se desconocen las causas que originaron la reactivación del fuego en el relleno sanitario, pero ya se lleva a cabo una investigación por parte de la Fiscalía General de Justicia del estado de Tamaulipas, (FGJET), al determinar las autoridades que el incendio en el confinamiento de llantas, fue provocado.