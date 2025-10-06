Cerrar X
Tamaulipas

Se registran 30 mil repatriaciones en la frontera de Tamaulipas

La disminución en las repatriaciones por la zona fronteriza del estado alcanza cifras históricas y de acuerdo con el Instituto Tamaulipeco para los Migrantes

  • 06
  • Octubre
    2025

La disminución en las repatriaciones por la zona fronteriza del estado alcanza cifras históricas y de acuerdo con el Instituto Tamaulipeco para los Migrantes, se han registrado alrededor de 30 mil repatriaciones en lo que va del 2025, lo que representa una baja del 30% en comparación con años anteriores, señaló Juan Carlos Rodríguez Alvarado. 

“No ha habido mucha intención de parte de los connacionales que tradicionalmente se trasladan de otras entidades a nuestra frontera y cruzan, sobre todo por las disposiciones antiinmigrantes, por todo lo que están viendo que está pasando en Estados Unidos”, dijo el funcionario estatal. 

La situación que se vive actualmente en Estados Unidos en el fenómeno migrante los desalienta a que intenten cruzar el Rio Bravo. 

“Como no hay tanto cruce para Estados Unidos y está operando el ICE, pues están operando para detener a migrantes con mayor tiempo, gente que tiene dos años, tres años, cuatro años y ese es el número que estamos reflejando ahorita”, explicó. 

El programa de auto deportación en Estados Unidos permite que inmigrantes indocumentados decidan regresar a su país de origen por su propia voluntad, principalmente por cambios en las políticas migratorias, las amenazas de deportación y la falta de oportunidades laborales.

“Y de acuerdo con nuestros números, no es mucho, pero si es una cifra, que hay que considerar, estamos hablando de un 4% del total de las personas que ingresan por nuestra frontera, vía retorno, el 4% lo hizo de manera voluntaria acogiéndose a este programa implementado por Estados Unidos”, dijo Rodríguez Alvarado.


