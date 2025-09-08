Seguridad refuerza operativo 'Moto Segura’ en Tamaulipas

El secretario de Seguridad Pública de Tamaulipas, Carlos Arturo Pancardo Escudero, informo sobre el reforzamiento del operativo denominado “Moro Segura”, el cual ha permitido realizar la revisión de hasta 300 motocicletas al día en los diferentes municipios de la entidad, acciones que tienen como objetivo inhibir el delito en sus diversas modalidades.

“Elementos de la Guardia Estatal han detectado unidades en estado irregular, incluyendo las que cuentan con reporte de robo, por tal motivo los exhortamos a que se acerquen a regularizar sus unidades”, dijo el funcionario.

La verificación de que se realiza a este tipo de unidades en el estado es de 280 y hasta 300 motocicletas por día, de las cuales, entre el seis y siete por ciento presentan irregularidades, principalmente en la zona fronteriza fronte y Ciudad Victoria.

“A ver el gobierno del estado está cuidando las placas, la licencia, la regulación de las motocicletas, que esté al alcance de todos, yo como secretario de seguridad les pido que vayan a las oficinas y que regulen todo eso porque hay facilidades para ello”, dijo Pancardo Escudero.

