Sesionará el Consejo Estatal de la Agenda 2030 en Tampico

La funcionaria estatal dio a conocer que este encuentro contará con la participación de representantes del Gobierno Federal

La titular de la Secretaría de Economía, Ninfa Cantú Deándar, anunció que será el próximo 29 de junio cuando se realice en Tampico la Primera Sesión Ordinaria del 2026 del Consejo Estatal de la Agenda 2030 que preside el gobernador Américo Villarreal Anaya.

Tampico será sede de la primera sesión ordinaria de la Agenda 2030

“Esta primera sesión ordinaria representa uno de los eventos más importantes del año en materia de sostenibilidad en Tamaulipas, ya que permitirá presentar avances, diagnósticos y acciones vinculadas al cumplimiento de la Agenda 2030 en el estado”, señaló.

La funcionaria estatal es la secretaria Técnica de este Consejo, y dio a conocer que este encuentro contará con la participación de representantes del Gobierno Federal, CEPAL, PNUD, presidentes municipales, senadores, diputados locales y federales, instituciones educativas y líderes de los sectores empresarial y de la sociedad civil.

Adelantó que, durante el evento, se presentará el Segundo Informe Subnacional Voluntario de Tamaulipas 2026, así como el Diagnóstico Territorial elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), además de contemplar la presentación de los Informes Locales Voluntarios de Nuevo Laredo, Matamoros, Soto La Marina, Ciudad Madero, Tampico y Altamira.