Sheinbaum refuerza programas sociales en Tamaulipas

Un total de $22,771 millones de pesos se destinan este año a programas de bienestar en Tamaulipas, informó la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, durante su visita ayer a Ciudad Victoria, Tamaulipas, en donde rindió ayer su informe de gobierno.

Explicó que estos apoyos se entregan de manera directa a la población, sin intermediarios, sin condicionamientos y sin importar afiliaciones políticas. Adelantó además que, al concluir 2025, el número de beneficiarios en la entidad llegará a 1 millón 200,000 personas.

Anunció una inversión histórica de $9,000 millones de pesos para el tema del agua en Tamaulipas durante su sexenio, acciones que dijo tienen como objetivo el mejorar la infraestructura hídrica.

Mencionó que se están llevando a cabo varios proyectos estratégicos relacionados con el agua, que incluyen la construcción de obras para garantizar el acceso al agua potable y el saneamiento, como el caso de la segunda línea del acueducto Guadalupe Victoria, que beneficiará a 350,000 habitantes de la capital del estado.

