Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
comapa_reynosa_agua_1dcf5cdca8
Tamaulipas

Suspenderán servicio de agua por labores en planta Rancho Grande

Las maniobras están programadas para concluir alrededor de las 02:00 horas del sábado, pero la recuperación total del servicio podría tardar varias horas más

  • 12
  • Junio
    2026

La Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (COMAPA) de Reynosa informó que este viernes 12 de junio, a partir de las 18:00 horas, se llevará a cabo la sustitución de válvulas en la cisterna principal de la planta potabilizadora Rancho Grande, por lo que será necesario suspender de manera temporal el suministro de agua potable en ese sector de la ciudad.

De acuerdo con la dependencia, las maniobras están programadas para concluir alrededor de las 02:00 horas del sábado; sin embargo, advirtió que la recuperación total del servicio podría tardar varias horas más debido al tiempo que requiere la red para volver a llenarse y normalizar la presión en miles de viviendas.

COMAPA solicitó la comprensión de los usuarios al señalar que los trabajos buscan mejorar la operación de la infraestructura hidráulica y garantizar un servicio más eficiente en la zona.

El anuncio se da en medio de las inconformidades que han manifestado ciudadanos durante las últimas semanas por cortes y afectaciones al suministro de agua, situación que ha impactado las actividades diarias de numerosas familias en distintos sectores de Reynosa.


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2026_06_13_at_6_18_57_PM_4edef73a1c
Alcalde afirma que denuncias contra tránsitos casi no prosperan
Whats_App_Image_2026_06_13_at_6_19_17_PM_1_01e768af6d
Colectivo realiza jornada de búsqueda en Reynosa
Whats_App_Image_2026_06_13_at_6_19_16_PM_1_bd00466555
Padres exigen reparar puente peatonal dañado en Reynosa
publicidad

Últimas Noticias

dthds_6ce0b7200c
Rescata joven a bebé de ser atropellada en la Carretera Nacional
Whats_App_Image_2026_06_13_at_8_46_33_PM_3482d71348
Barrio Antiguo reúne a aficionados de Suecia y Túnez
Sam_Altman_fb78fef01e
OpenAI enfrenta investigación en varios estados de EUA
publicidad

Más Vistas

INFO_7_UNA_FOTO_a4ffd5fde6
Reconocen a Monterrey con premio internacional de limpieza
lluvia_monterrey_ec9adda884
Prevén incremento exponencial en potencial de lluvias en NL
6074c596_0e6c_4754_861c_15652f3862cd_a817b92e90
Tormenta provoca inundaciones de colonias de Saltillo
publicidad
×