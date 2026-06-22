Tamaulipas alista Comisión Estatal de Protección a los Animales

Por primera vez se plantea la creación de un mecanismo estatal permanente que permita coordinar políticas públicas de protección animal

La asociación Abogados Ambientalistas recibió respuesta oficial por parte de la Seduma Tamaulipas, respecto de la propuesta de crear la Comisión Estatal de Protección a los Animales.

Ricardo Cruz Haro, presidente de Abogados Ambientalistas, elaboró y presentó un Proyecto Ejecutivo Integral destinado a establecer un órgano estatal de coordinación que permita articular esfuerzos institucionales, legislativos, educativos y sociales a fin de fortalecer la protección y bienestar animal en todo el territorio tamaulipeco.

Gobierno del Estado analiza integración de la comisión

La respuesta oficial fue emitida por el Secretario de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, Karl Heinz Becker Hernández, quien informó que la propuesta ya fue recibida y analizada por el Gobierno del Estado, señalando además que actualmente se trabaja en la integración de la Comisión Estatal de Protección a los Animales, para lo cual serán convocadas asociaciones protectoras, organizaciones de la sociedad civil y diversas dependencias estatales relacionadas con el tema.

Por primera vez se plantea la creación de un mecanismo estatal permanente que permita coordinar políticas públicas de protección animal entre las Secretarías de Medio Ambiente, Desarrollo Rural, Salud, Educación, Ayuntamientos, asociaciones protectoras, médicos veterinarios, académicos, especialistas y representantes de la sociedad civil.

Buscan atender problemáticas de bienestar animal de forma integral

Actualmente, uno de los principales problemas en materia de bienestar animal es la dispersión de esfuerzos. Cada municipio enfrenta la problemática de manera aislada, sin una estrategia estatal uniforme que permita atender fenómenos como el abandono de mascotas, maltrato animal, sobrepoblación canina y felina, campañas permanentes de esterilización, educación sobre tenencia responsable, atención de denuncias ciudadanas, coordinación entre autoridades y asociaciones civiles, capacitación de servidores públicos y la prevención de riesgos sanitarios derivados de animales en situación de calle.