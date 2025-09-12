Cerrar X
EH_FOTO_VERTICAL_27_123ccafeb9
Tamaulipas

Tamaulipas atrae US$690 millones en inversión extranjera directa

La Secretaría de Economía resaltó la colaboración del gobierno federal, municipios y empresas en la estrategia económica de administración de Américo Villarreal

  • 12
  • Septiembre
    2025

Durante el primer semestre del 2025, Tamaulipas captó 690 millones de dólares, lo que se traduce en cuatro proyectos estratégicos en los diferentes municipios de la entidad, informó Ninfa Cantú Deandar. 

La secretaria de Economía del gobierno del estado dijo que estas acciones hablan muy bien de qué los empresarios y de los industriales, porque están confiando en esta administración estatal. 

“En que estamos haciendo las cosas bien desde que comenzamos esta administración con los proyectos estratégicos del gobierno pasado del presidente Andrés Manuel López Obrador y ahora con la doctora Claudia Sheinbaum, son cuatro proyectos estratégicos muy importantes, algunos federales y otros estatales en los que estamos trabajando de cerca con la Secretaría de economía Federal”, señaló. 

Resaltó el Polo de Desarrollo del Bienestar en Altamira, en donde pronto habrá buenas noticias porque vienen varias empresas a instalarse en el Polo de Desarrollo, posiblemente para octubre y el Puerto del Norte de Matamoros que ya está muy avanzado. 

La funcionaria estatal destacó la colaboración del gobierno federal, municipios y empresas en la estrategia económica del gobierno de Américo Villarreal Anaya, los principales países de origen de la inversión en este primer semestre del 2025 fueron Estados Unidos, Canadá, Reino Unido y Japón, principalmente en sectores estratégicos como la industria manufacturera, servicios financieros, el comercio, transporte, almacenamiento y minería. 

“Ciudad Victoria tiene mucho que festejar porque a través de muchos años no se había dado tanta atención de los gobiernos federales, y una prueba de ello es la segunda línea del acueducto Guadalupe Victoria y la Planta Potabilizadora, en donde la presidenta Claudia ha estado apoyando y que será una gran oportunidad para que se detone el desarrollo económico en ciudad Victoria”.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2025_09_12_at_1_13_47_AM_33539a8288
Américo acuerda más participación de colectivos
EH_UNA_FOTO_87_de7299e016
Respaldan transporte en Saltillo pese a rechazo de Morena
EH_UNA_FOTO_81_9f312591dd
Despliegan acciones para prevenir el suicidio en cinco penales
publicidad

Últimas Noticias

Captura_1156202c2e
Reubican a familia de osos que 'vivía' en la colonia Matancillas
AP_25256498256553_19599bf9dc
Sha'Carri avanza en la primera ronda del Mundial de Atletismo
EH_UNA_FOTO_2025_09_13_T102929_287_2ffe184179
Taylor Swift rechaza ser testigo en disputa Lively-Baldoni
publicidad

Más Vistas

pipa_gas_cdmx_fe2c490481
Investigan explosión de pipa de gas en CDMX que dejó 6 muertos
Whats_App_Image_2025_09_11_at_5_30_37_PM_1_7a7ceb21eb
Anuncia Samuel subsidio extra para tener casas en $665,000 pesos
pipa_gas_cdmx_fe2c490481
Confirman fallecimiento de Alicia Matías Teodoro; suman 9 muertos
publicidad
×