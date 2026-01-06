Podcast
Tamaulipas

Tamaulipas beneficia a 33,000 menores con programas de protección

La titular de SIPINNA, dijo que se realizaron pláticas, talleres y conferencias dirigidas a servidores públicos, madres, padres, tutores y cuidadores

La Secretaría Ejecutiva del Sistema de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) en Tamaulipas fortaleció durante 2025 las acciones de sensibilización, capacitación y participación ciudadana, informó Ivette Salazar Márquez. 

La titular de SIPINNA dijo que se realizaron pláticas, talleres y conferencias dirigidas a servidores públicos, madres, padres, tutores y cuidadores, en donde se abordaron temas prioritarios como acoso escolar, prevención de abuso sexual, trabajo infantil, derechos humanos y comunicación con perspectiva de infancia, beneficiando a más de 33,000 personas. 

La funcionaria dijo que de igual manera se realizaron jornadas nacionales en coordinación con los SIPINNA locales, con la participación de 28,178 estudiantes de comunidades escolares, abordando temas como acoso escolar, Ley Olimpia, derechos humanos y prevención de violencias, consolidando una cultura de respeto y protección desde la niñez.

En apoyo al desarrollo integral, se instalaron 23 espacios de protección, conformados por ludotecas y bebetecas, que han beneficiado a 685 niñas y niños en diversos municipios.


Etiquetas:
