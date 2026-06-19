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Tamaulipas busca esclarecer origen de contaminación en Río Pánuco
El propósito es revisar las condiciones de seguridad industrial de las instalaciones relacionadas con el incidente y fortalecer los mecanismos de vigilancia
Por Judith Castro | 19 Junio 2026
La contaminación detectada en el Río Pánuco llevó a diputados del Congreso de Tamaulipas a promover la creación de una comisión especial que investigue los presuntos derrames de hidrocarburos registrados en la zona y determine las responsabilidades correspondientes.
La propuesta fue presentada por la diputada del Partido Acción Nacional (PAN), Rosario González, quien exhortó a Petróleos Mexicanos (Pemex) a rendir un informe detallado sobre los hechos ocurridos desde el pasado 10 de junio, así como sobre las medidas implementadas para atender la emergencia y evitar que se repita.
La iniciativa plantea integrar un grupo de trabajo con participación de autoridades ambientales federales, legisladores y organizaciones civiles. Entre las dependencias contempladas se encuentran la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA).
El propósito es revisar las condiciones de seguridad industrial de las instalaciones relacionadas con el incidente y fortalecer los mecanismos de vigilancia y prevención.
De acuerdo con la exposición de motivos, pescadores del sur de Tamaulipas y del norte de Veracruz alertaron desde el 10 de junio sobre la presencia de una mancha oscura con olor a combustible en las cercanías de la refinería Madero.
La situación ha provocado daños a embarcaciones y una disminución en la actividad pesquera, afectando directamente el sustento económico de las comunidades y la disponibilidad de especies en la región.
Además, el pasado fin de semana fue localizado un segundo punto de contaminación a unos tres kilómetros de las escolleras, lo que incrementó la preocupación entre los habitantes y trabajadores del sector.
Las primeras líneas de investigación apuntan a que el derrame pudo originarse en un buque atracado en la zona o derivarse de fallas en el sistema pluvial de la refinería, condiciones que pudieron agravarse por las lluvias recientes.
Aunque Pemex informó que continúa realizando estudios y que, hasta el momento, las muestras analizadas no han confirmado la presencia de crudo, la legisladora insistió en la necesidad de transparentar la información y mantener una investigación abierta.
Asimismo, recordó que en otros incidentes ocurridos en instalaciones petroleras del país, las investigaciones posteriores permitieron identificar fallas operativas y actos de negligencia, por lo que consideró indispensable esclarecer lo sucedido en el Río Pánuco.