Tamaulipas

Tamaulipas construirá 75 mil viviendas del bienestar

El mandatario estatal afirmó que las primeras 28 mil viviendas estarán ubicadas en Altamira, Victoria, Matamoros, Nuevo Laredo y Reynosa

  • 02
  • Octubre
    2025

El Gobernador Américo Villarreal Anaya, destacó que Tamaulipas es una de las entidades más adelantadas en el país en lo que corresponde al programa de Vivienda para el Bienestar, impulsado por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

Estas acciones buscan garantizar el derecho a una vivienda adecuada para las personas que viven en condiciones vulnerables, se trata de un programa que ofrece financiamiento a tasa cero, créditos y subsidios para la construcción o mejora de viviendas en los diferentes municipios de Tamaulipas. 

“En lo referente al programa Vivienda para el Bienestar Tamaulipas, el estado contribuye con reservas territoriales y se tiene en marcha más proyectos en construcción que cualquier otro estado del país”, señaló. 

Villarreal Anaya dijo que de las 75 mil viviendas que se han fijado como meta, las primeras 28 mil viviendas ya están contratadas en municipios como Altamira, Victoria, Matamoros, Nuevo Laredo y Reynosa. 

El programa está dirigido a personas mayores de18 años con ingresos que no superen dos salarios mínimos, tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de quienes necesitan una vivienda digna y accesible. 

En el caso de Ciudad Victoria, este viernes 03 de octubre vence el plazo para la entrega de documentos por parte de los interesados y en donde se entregarán un total de 500 fichas de registro en las instalaciones de la Subsecretaria del Transporte de la Colonia el Palmar.


