Tamaulipas invertirá 270 mdp en infraestructura educativa

El Gobierno de Tamaulipas destinará 270 millones de pesos para la construcción y ampliación de planteles de educación media superior

El director del Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa (ITIFE), Sergio Castillo Sagástegui, informó que el gobierno del estado destinó una inversión de 270 millones de pesos, lo anterior con el objetivo de fortalecer los planteles escolares del nivel medio superior, a través de obras de construcción y ampliación de escuelas en los diferentes municipios del estado.

Impulsan nuevas obras para ampliar la infraestructura educativa

El funcionario estatal dijo que, entre las obras que están por iniciar se encuentra la construcción de un nuevo CBTIS en Reynosa, la ampliación del CBTIS No. 302 y la segunda etapa del CETMAR en Altamira. Proyectos que contribuirán a ampliar la capacidad instalada y mejorar las condiciones para la formación de las y los estudiantes.

“Está también el arranque de seis Telebachilleratos Comunitarios "Margarita Maza de Juárez", que se construirán en los municipios de Nuevo Laredo, Matamoros, Reynosa, Ciudad Victoria, Tampico y Altamira, con el propósito de acercar mayores oportunidades de educación media superior”, señaló.

Castillo Sagástegui agregó que también se construye nueva infraestructura educativa en Ciudad Victoria, Reynosa, Matamoros y El Mante, municipios donde el crecimiento de la matrícula hace necesaria la creación de más espacios educativos.