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Tampico mejora tres puntos en percepción de seguridad
Los datos han sido recabados por la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, elaborada por el Instituto nacional de Estadística y geografía
Por Nora Castro | 27 Julio 2026
La percepción de inseguridad en base a delitos registrados bajo 3 puntos para Tampico…convirtiendo al municipio en zona con mejor imagen en ese rubro.
La percepción de inseguridad entre la población de Tamaulipas ha mostrado una mejor mejoría durante este segundo trimestre del año 2026.
Encuesta incluye cuatro ciudades del estado
Los datos han sido recabados por la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, elaborada por el Instituto nacional de Estadística y geografía, el promedio corresponde a cuatro ciudades en Tamaulipas, donde se incluye Tampico, Victoria, Reynosa y Nuevo Laredo, cuyos resultados muestran escenarios contrastantes, según dio a conocer la alcaldesa en Tampico, Mónica Villarreal Anaya.