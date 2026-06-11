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Tamaulipas

Taxistas exigen "piso parejo" ante aumento de inseguridad

El Secretario General denunció que la inseguridad se ha convertido en una barrera insuperable para los trabajadores del volante

  • 11
  • Junio
    2026

José Luis Rodríguez, Secretario General del STOCA, manifestó su profunda preocupación por la situación crítica que atraviesa el gremio de taxistas tradicionales en la capital del estado. 

El dirigente señaló que la operación de unidades mediante plataformas digitales ha provocado una caída del 30% en la demanda del servicio, una problemática que se agrava ante la disminución constante de concesionarios registrados formalmente ante la Subsecretaría de Transporte.

Piden aplicar la ley y garantizar “piso parejo”

Ante este panorama, Rodríguez hizo un llamado enérgico a las autoridades estatales para garantizar "piso parejo" para todos los prestadores de transporte público. Asimismo, exigió que se aplique la ley con rigor contra cualquier unidad que opere de manera irregular, las llamadas unidades “piratas”, ya sean vehículos de plataformas como Uber y Didi, o taxis que no cuenten con la documentación en regla.

Más allá de la competencia desleal, el Secretario General denunció que la inseguridad se ha convertido en una barrera insuperable para los trabajadores del volante. Según informó, la mayoría de los taxistas han optado por dejar de laborar durante el turno nocturno debido a que se han convertido en blanco frecuente de la delincuencia.

Reportan robos en colonias de la periferia

Rodríguez detalló que, principalmente en las colonias ubicadas en la periferia, se han detectado entre cuatro y cinco robos recurrentes. En estos actos delictivos, los operadores no solo son despojados de sus ganancias diarias, sino que, en los casos más graves, son víctimas del robo total de sus unidades de trabajo.


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