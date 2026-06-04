Temporada de graduaciones reactiva comercio en el centro

La llegada de la temporada de graduaciones ha generado un repunte importante en la actividad económica del Centro Histórico de Matamoros, donde diversos giros comerciales registran mayor movimiento, informó el encargado de la zona, Caballero Barajas.

De acuerdo con lo señalado, año con año este periodo ya es contemplado por los comerciantes como uno de los más relevantes, debido al incremento en la afluencia de clientes. Negocios como cafeterías, restaurantes, hoteles y centros de eventos son algunos de los más beneficiados, al concentrar celebraciones y reuniones familiares por la conclusión de ciclos escolares.

Además, destacó que la actividad comercial se mantiene dinámica en la zona peatonal, donde la venta de artículos relacionados con las graduaciones, como obsequios y recuerdos, también presenta una mayor demanda.

No obstante, reconoció que existen factores que han impactado parcialmente la circulación de visitantes, como la falta de ventiladores que anteriormente contribuían a mejorar las condiciones en el área. Aun así, aseguró que esta situación no ha sido determinante para frenar la actividad.

En el tema de precios, explicó que los comerciantes buscan mantener costos accesibles para la población, pese a las presiones inflacionarias derivadas del aumento en combustibles como la gasolina y el diésel, lo que repercute en la cadena de suministro y en el costo de diversos productos.

Finalmente, subrayó que, pese al contexto económico, la temporada de graduaciones continúa siendo una tradición arraigada entre las familias mexicanas, quienes mantienen el interés por celebrar estos logros académicos, ya sea en niveles básicos o profesionales, como una forma de reconocimiento y recuerdo del paso por las aulas.

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