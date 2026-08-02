Vendedor ambulante lleva terminal bancaria por Tampico

Platicó que, debido a que el argumento del cliente es no contar con feria y solamente plásticos bancarios, decidió apoyarse en el uso de las nuevas tecnologías

Aquí no hay pretexto; si no tienes efectivo, él buscará la manera de que tu compra se realice… Es un “sí o sí”

Andrés Torres Sánchez es un vendedor ambulante de snacks; sin embargo, tiene una peculiaridad… Él lleva una terminal bancaria a través de la cual facilita a sus clientes que se lleven los productos.

Andrés va por las calles del centro de Tampico poniéndose al hombro una charola con chicharrones, palomitas, chicles y demás productos.

También permite retirar dinero en su terminal

Pero…también ofrece otra alternativa, si usted no pudo ir al cajero automático y él cuenta en ese momento con el recurso…puede retirar dinero en su terminal.

Platicó que, debido a que el argumento del cliente es no contar con feria y solamente plásticos bancarios, decidió apoyarse en el uso de las nuevas tecnologías.

"Yo no te voy a cobrar nada solamente la comisión de la aplicación, yo solo género el historial con el servicio, la verdad es que nadie ha metido esta facilidad del sistema para pagar, es algo muy útil para efectuar la venta" dijo Andrés.

Encuentra en la tecnología una oportunidad de trabajo

Con esto sustenta a su familia…trabajando por las tardes en colonias y las áreas del centro de Tampico luego de haberse quedado sin empleo.

Hace más de 5 años se dedica a esto y tiene fe en la prosperidad de su negocio.