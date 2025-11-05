Cerrar X
Coahuila

A ocho años del feminicidio de Evangelina, familia exige justicia

Familiares y activistas exigieron justicia por Evangelina Alcalá, asesinada en 2017 por su exnovio. El juicio contra el presunto feminicida entra en fase final

A ocho años de su asesinato, la familia de Evangelina Alcalá Valero sigue esperando justicia. Este martes se celebró una audiencia del caso, e integrantes de la fundación Seymar, Reconstruyendo Vida, acudieron para darles apoyo.

El caso de Evangelina se remonta a 2017, cuando Evangelina fue asesinada por su ex novio, Josafat “N”, en el ejido Puebla.

Ese día, su hijo la esperaba en la orilla de la carretera, pero su mamá nunca llegó. Se sabe que subió al transporte del trabajo a su casa, pero no llegó a su destino. Su cuerpo fue encontrado semanas después con signos de violencia cerca del ejido Puebla.

Sandra Soto Azúa, integrante de Seymar, Reconstruyendo Vida, relató que el presunto asesino huyó tras cometer el crimen a Estados Unidos, pero fue detenido por una falta administrativa y deportado, ya que tenía una ficha de búsqueda.

“Ya pasaron casi ocho años del feminicidio de Evangelina, y han pasado dos años desde que empezó todo este proceso, y está en la fase terminal el juicio oral, hoy es la audiencia de alegatos de cierre, para saber si Josafat es sentenciado o es liberado.

“Confiamos en que haya una sentencia máxima condenatoria para Josafat, y que haya una justicia irrevocable para Evangelina y para cada uno de los miembros de su familia que hoy la extrañan, que la siguen amando y exigiendo la voz por su justicia”.

Sandra relató que su hermana, Serimar, también fue asesinada en 2017, por lo que conoce las deficiencias que enfrenta la aplicación de la justicia, sobre todo en temas en los que una mujer es asesinada.

Integrantes de la asociación llevaron unas cruces como símbolo de apoyo a las víctimas de feminicidio y sus familias al Centro de Justicia Penal donde se celebró la audiencia.


