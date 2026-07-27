Buscan a joven de Saltillo desaparecido en Apodaca NL

Las personas que cuenten con algún dato sobre su paradero pueden comunicarse al 844 314 8388, ya que cualquier información puede ser clave para encontrarlo

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La incertidumbre crece entre los familiares de Mario Antonio Anguiano Navejar, un joven originario de Saltillo, luego de que perdieran contacto con él cuando se encontraba trabajando en el municipio de Apodaca, Nuevo León.

Desde el 10 de junio, fecha en la que se registró la última comunicación con sus seres queridos, no se tiene información sobre su ubicación, por lo que se mantiene activa su búsqueda.

Fue visto por última vez mientras trabajaba en Apodaca

De acuerdo con la ficha difundida para solicitar el apoyo de la ciudadanía, Mario Antonio tiene 26 años, mide 1.80 metros, es de complexión robusta, tez morena clara, ojos café claro, cabello negro y barba cerrada.

Entre sus características distintivas destacan los tatuajes en ambos brazos, además de que, antes de perder contacto, comentó que laboraba en Apodaca, sin precisar el nombre de la empresa donde prestaba sus servicios.

Familiares solicitan apoyo para localizarlo

Sus familiares señalaron que el joven tenía contemplado regresar a Saltillo el 30 de junio; sin embargo, al no volver ni responder llamadas o mensajes, comenzaron a difundir su ficha de búsqueda con la esperanza de obtener información que permita localizarlo.

Las personas que cuenten con algún dato sobre su paradero pueden comunicarse al 844 314 8388, ya que cualquier información puede ser clave para encontrarlo.