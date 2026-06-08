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Coahuila

 Acepta Attoloni derrota tras resultados de proceso electoral

Antonio Murra, reconoció los resultados de la elección celebrada este domingo y afirmó que la democracia exige la misma entereza para aceptar una derrota

  • 08
  • Junio
    2026

El diputado local de Morena, Antonio Attolini Murra, reconoció los resultados de la elección celebrada este domingo y afirmó que la democracia exige la misma entereza para aceptar una derrota que para celebrar una victoria.

“Mi convicción democrática me obliga a reconocer los resultados. Así como hay que saber ganar con humildad, también hay que saber perder con dignidad. Hoy toca aceptar que nuestro proyecto político no obtuvo el triunfo que buscábamos.”
Attolini señaló que, lejos de la amargura o el resentimiento, este momento debe asumirse con responsabilidad y serenidad, pues la voluntad popular merece respeto absoluto.

Asi mimos el legislador agradeció a quienes depositaron su confianza en el proyecto que representó y a todas las personas que dedicaron tiempo, esfuerzo y esperanza a una campaña construida desde la convicción y no desde el cálculo.

“Cada voto recibido representa una confianza que honraré siempre. A quienes caminaron conmigo, a quienes tocaron puertas, defendieron nuestras causas y creyeron que otro futuro era posible, les digo gracias. Nada de ese esfuerzo fue en vano.”

Attolini sostuvo que los procesos electorales tienen un inicio y un final, pero que las causas por las que se lucha trascienden cualquier resultado en las urnas.

Finalmente, aseguró que la derrota electoral no significa la renuncia a los principios ni al compromiso con la transformación de la vida pública.

“Hay derrotas que deshonran y hay derrotas que dignifican. Esta es una derrota que aceptamos con respeto, pero también con la tranquilidad de haber actuado conforme a nuestras convicciones.”


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