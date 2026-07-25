Tras recibirse el reporte de emergencia, elementos de la Unidad de Investigación y Análisis, en coordinación con la Policía de Acción y Reacción

Inicio / Coahuila / Rescatan a siete senderistas extraviados en Sierra de La Marta

Siete senderistas fueron rescatados con éxito por elementos de la Policía Estatal tras extraviarse en la parte alta de la Sierra de La Marta, en el municipio de Arteaga.

El grupo, integrado por seis mujeres y un hombre, realizaba una caminata para celebrar el cumpleaños número 20 de una de las excursionistas cuando perdió la ruta de descenso.

Tras recibirse el reporte de emergencia, elementos de la Unidad de Investigación y Análisis, en coordinación con la Policía de Acción y Reacción, implementaron un operativo de búsqueda.

Con apoyo de drones equipados con sensores térmicos, los oficiales lograron ubicar a los senderistas entre la vegetación y ascendieron hasta el punto donde se encontraban para guiarlos de regreso.

Senderistas descienden sanos y salvos

Cerca de las 21:00 horas, las siete personas descendieron de la sierra sanas y salvas, concluyendo exitosamente el operativo de rescate.