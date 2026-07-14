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Aclaran denuncia por foco de insalubridad en colonia Madrid
Una mujer explicó que los muebles en la vía pública son sus pertenencias tras un desalojo y negó la presencia de plagas reportada por vecinos
Por Antonio Herrera | 14 Julio 2026
Una denuncia ciudadana que alertaba sobre un supuesto foco de insalubridad en la calle Rubén Darío, entre Jorge Luis Borges y Luis G. Urbina, en la colonia Madrid, generó preocupación entre vecinos, quienes reportaban acumulación de objetos en la vía pública y la presunta presencia de garrapatas y roedores.
De acuerdo con los reportes, las autoridades ya habían sido notificadas sobre la situación.
Sin embargo, al acudir al lugar, una mujer explicó que los colchones, sillones y demás muebles colocados en el exterior de la vivienda no corresponden a basura.
Señaló que recientemente fue desalojada de la casa donde habitaba y tuvo que refugiarse con uno de sus hijos, por lo que esos muebles forman parte de sus pertenencias y son utilizados para dormir. Agregó que las recientes lluvias y las filtraciones en el techo provocaron que los objetos se mojaran, razón por la que fueron sacados al exterior.
La mujer rechazó las versiones sobre la existencia de garrapatas o ratones en el sitio y pidió a la ciudadanía comprender la situación que enfrenta su familia.
Afirmó que son personas trabajadoras que atraviesan por una etapa complicada y que su única intención es contar con un lugar digno para vivir, por lo que solicitó respeto y evitar señalamientos que, dijo, no corresponden a la realidad.