Advierten riesgos por actividades en la presa Palo Blanco

El funcionario agregó que el consumo de bebidas alcohólicas incrementa considerablemente el riesgo de sufrir un accidente

Autoridades de Protección Civil de Ramos Arizpe hicieron un llamado a la población a extremar precauciones durante el actual periodo vacacional y evitar ingresar a nadar a la presa Palo Blanco, considerada una zona de alto riesgo. Aunque el embalse registra un incremento importante en su nivel de agua, las condiciones del lugar representan un peligro para los visitantes.

Advierten sobre antecedentes de accidentes fatales

El director de Protección Civil, Francisco Sánchez, recordó que este cuerpo de agua ha sido escenario de accidentes fatales en años anteriores, por lo que insistió en que no es un sitio apto para actividades recreativas como la natación.

Explicó que la profundidad, las características del terreno y otros factores convierten a la presa en un lugar riesgoso, especialmente para personas que no saben nadar.

Mantendrán vigilancia durante las vacaciones

El funcionario agregó que el consumo de bebidas alcohólicas incrementa considerablemente el riesgo de sufrir un accidente, por lo que pidió actuar con responsabilidad y seguir las recomendaciones de las autoridades.

Informó que durante las vacaciones se mantendrá vigilancia en la presa Palo Blanco con el objetivo de prevenir incidentes y lograr que el periodo concluya con saldo blanco.