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Coahuila

Refuerza IMSS Coahuila programas para ayudar a dejar de fumar

Especialistas advierten que el tabaco contiene miles de sustancias dañinas, aumenta riesgos de infartos, EPOC, cáncer y afecta embarazos

  • 29
  • Mayo
    2026

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Coahuila intensificó las acciones de prevención y atención contra el tabaquismo mediante programas de orientación, consejería médica y tratamientos especializados dirigidos a personas que buscan abandonar el consumo de tabaco. 

En el marco del Día Mundial sin Tabaco, que se conmemora el 31 de mayo, especialistas del Seguro Social señalaron que fumar continúa siendo uno de los principales factores de riesgo de enfermedades cardiovasculares, respiratorias y diversos tipos de cáncer que se atienden en la institución. 

La jefa de Medicina Familiar de la Unidad Médica de Atención Ambulatoria No. 89, Alejandra Flores Vázquez, explicó que el IMSS mantiene campañas permanentes para concientizar a la población sobre los daños asociados al consumo de cigarro y promover estilos de vida más saludables. 

Por su parte, la jefa del departamento de Trabajo Social, Ivonne Esmeralda Carranza Buitrón, informó que las unidades médicas ofrecen sesiones educativas, orientación personalizada, talleres de prevención y apoyo médico para quienes desean dejar esta adicción. 

El médico familiar Rodrigo Alejandro Jasso Villarreal recordó que el tabaquismo incrementa el riesgo de padecer enfermedades como infartos, accidentes cerebrovasculares, Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) y distintos tipos de cáncer, entre ellos de pulmón, laringe, boca, tráquea, estómago, vejiga y mama. 

De acuerdo con los especialistas, un cigarro contiene alrededor de siete mil compuestos químicos dañinos para el organismo, de los cuales al menos 70 tienen efectos cancerígenos comprobados. 

Además de afectar directamente a quien fuma, el consumo de tabaco puede generar complicaciones durante el embarazo y provocar alteraciones en el desarrollo del cerebro del feto, advirtieron los especialistas. 

El IMSS exhortó a las personas que deseen abandonar el hábito a acudir con su médico familiar para recibir orientación y, en caso necesario, ser canalizadas a servicios de Psicología, Psiquiatría o programas especializados para el tratamiento de la adicción.


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