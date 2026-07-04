Jacobo Rodríguez fue captado en el Argentina vs Cabo Verde en Miami, lo que generó polémica en redes tras difundirse un video de su interacción con aficionado

Inicio / Coahuila / Alcalde de Piedras Negras aparece en partido en Miami

El alcalde de Piedras Negras, Jacobo Rodríguez, fue captado mientras asistía al encuentro entre Argentina y Cabo Verde, juego disputado en un estadio de Miami, Florida, hecho que generó diversas reacciones en redes sociales.

La presencia del edil quedó registrada durante una transmisión en vivo realizada por un ciudadano inglés, quien se acercó a Jacobo Rodríguez para conversar sobre el próximo compromiso de Inglaterra en la competencia.

Durante el intercambio, el aficionado europeo aseguró que la selección inglesa ganaría 2-1 el partido programado para el próximo domingo. En respuesta, el alcalde de Piedras Negras le regaló una cerveza, momento que quedó grabado y fue difundido a través de la transmisión en vivo.

El video comenzó a circular en redes sociales y provocó polémica, al darse en un contexto en el que la dirigente nacional de Morena había exhortado a los servidores públicos y representantes del partido a abstenerse de asistir a los encuentros del Mundial, con el propósito de evitar cuestionamientos sobre el uso del tiempo y los recursos públicos.

Hasta el momento, el alcalde Jacobo Rodríguez no ha emitido un posicionamiento público respecto a las críticas surgidas tras la difusión del video.

Se tiene conocimiento que el boleto de acceso al menos costaría 3 mil dólares.