Alcalde de Torreón en la mira del UIF por desfalco de $66 mdp

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) tiene en la mira al alcalde de Torreón, el priista Román Alberto Cepeda González, por el presunto desfalco de $66 millones de pesos de la empresa pública Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (Simas).

Según fuentes, pronto se citará a declarar al edil a raíz de la denuncia que presentó el senador de Morena por Coahuila, Luis Fernando Salazar, quien a principios de junio pasado destapó el caso.

En entrevista con El Horizonte, el diputado local de ese partido, Antonio Attolini, afirmó que investigadores de la UIF ya fueron al palacio municipal para allegarse de información sobre el caso.

Señaló que el presunto quebranto no debe quedar impune porque dijo que se trata de recursos que afectan un área muy sensible como es el servicio de abastecimiento de agua.

“Esto ya derivó en una solicitud de intervención de la Unidad de Inteligencia Financiera, que entiendo está en curso, porque ya han visitado las instalaciones de la presidencia municipal.

“Todos los casos que están sucediendo en el gabinete de Román no pueden ser una carta de impunidad, no pueden significar borrón y cuenta nueva.

“El gobierno de ‘Roban' Alberto Cepera está cayéndose a pedazos y hay claros responsables que tienen que ser llamados a cuenta”, indicó.

A principios de junio pasado, Salazar Fernández denunció el presunto desvío de recursos hasta por $66 millones de pesos del Simas Torreón, mediante pagos a una empresa fantasma llamada Grupo Integrador de Servicios de Edificación, S.A. de C.V.

Tal compañía realizó cobros a la empresa municipal operadora del servicio de agua y drenaje entre agosto de 2024 y enero de 2025, por mantenimiento de pozos que supuestamente nunca realizó.

Por esto, el senador presentó una denuncia formal ante las fiscalías generales de justicia de Coahuila y de la República, así como en la UIF y en la Auditoría Superior de la Federación.

Según la denuncia, entre agosto y diciembre de 2024, la empresa fachada facturó $31 millones 156,134 pesos en 369 operaciones y, en 2025, emitió 223 facturas por $35 millones 328,142 pesos.

El contrato adjudicado fue el número LO-64-018-805035997-N1-2024, firmado el 30 de diciembre de 2024, para mantenimiento de pozos de agua.

Salazar denunció además triangulación de recursos, pues parte del dinero habría acabado en cuentas personales relacionadas con funcionarios del ayuntamiento, incluido el chofer del ahora exsecretario del Ayuntamiento.

La empresa, según mostró el senador morenista, en una visita al lugar, carece de estructura operativa, pues no reporta empleados, no presenta gastos operativos y el domicilio fiscal verificado resultó ser una vivienda abandonada.

Attolini sostuvo que lo denunciado por el senador configuraría delitos como peculado y fraude.

“Es correcto, eso lo documentó el senador Luis Fernando Salazar, que encontró cómo triangularon recursos por parte de la autoridad municipal, un proveedor fantasma y las cuentas personales de quien fuera el chofer del secretario del ayuntamiento y así se robaron $66 millones de pesos”, indicó.

