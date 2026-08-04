Celebran la tradicional cabalgata General Cepeda-Parras

El alcalde reiteró la invitación a las familias para seguir disfrutando de las actividades programadas, las cuales, además de promover las tradiciones

La LXXIX Feria de la Uva y el Vino continúa reuniendo a miles de visitantes en el Pueblo Mágico de Parras, donde uno de los eventos más esperados fue la tradicional Cabalgata General Cepeda–Parras "Un Recuerdo Permanente".

En su edición número 26, más de 400 jinetes recorrieron el trayecto para mantener viva una de las tradiciones más representativas de la región, en un ambiente de convivencia entre participantes de distintos municipios y estados.

El alcalde Fernando Orozco Lara recibió a los cabalgantes en el lienzo charro "Ricardo Martínez Chapa", donde destacó el valor de preservar este legado que fortalece la identidad de Parras y la unión entre las comunidades.

En representación del gobernador Manolo Jiménez Salinas, Cristina Amezcua González reconoció que las condiciones de seguridad en las carreteras del estado permiten que este tipo de eventos se desarrollen con tranquilidad para participantes y visitantes.

Como parte de las acciones para garantizar el orden durante la Feria de la Uva y el Vino, el Gobierno Municipal implementó un operativo especial con la participación de corporaciones de los tres niveles de gobierno.

El alcalde reiteró la invitación a las familias para seguir disfrutando de las actividades programadas, las cuales, además de promover las tradiciones, contribuyen al impulso del turismo y al fortalecimiento de la economía local.