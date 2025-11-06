Alumnos del CAM Laboral 1 demuestran que no tienen límites

Aunque en ocasiones el mundo puede ser duro y prejuicioso, los alumnos del Centro de Atención Múltiple (CAM) Laboral #1 demuestran todos los días que nacer con una discapacidad no es motivo para quedarse atrás; al contrario, es una oportunidad para crecer, aprender y mostrar que no existen límites cuando se da la oportunidad de avanzar.

Durante su formación, las y los estudiantes del CAM Laboral #1 han desarrollado diversas habilidades: cocinan, lavan ropa, realizan trabajos de carpintería, operan máquinas, manejan computadoras e incluso diseñan piezas visuales que sorprenden por su creatividad y técnica.

Las maestras que acompañan su proceso formativo destacan que su labor va más allá de enseñar un oficio; ellas trabajan para fortalecer la autonomía, fomentar la confianza y sembrar la certeza de que cada alumno tiene todo lo necesario para salir adelante.

“Cada día confirmamos que no existe diferencia entre ellos y nosotros; la única diferencia somos quienes aún no hemos aprendido a mirar más allá”, compartió una docente del área de formación laboral.

Otra maestra señaló que trabajar con el alumnado del CAM ha transformado su forma de ver la vida:

“Cuando llegan, algunos creen que no podrán, pero conforme avanzan se dan cuenta de que son capaces de realizar cualquier tarea. Es hermoso observar cómo, cuando les damos confianza, ellos se atreven, intentan, avanzan y logran”.

Las docentes coinciden en que uno de los mayores aprendizajes es la forma en la que los estudiantes ven el mundo: con amor, sin juicios y con una bondad genuina.

“No existen diferencias para ellos. Conviven desde la empatía, se ayudan, se escuchan… y eso es algo que como adultos deberíamos reaprender”, expresó otra maestra.

En los talleres, los alumnos enfrentan cada reto con entusiasmo. Una instructora compartió que, durante las clases de carpintería, muchos demostraron mayor habilidad de la esperada:

“Los veo medir, cortar, lijar… trabajan con una dedicación impresionante. A veces son los primeros en animarse a usar herramientas nuevas. No tienen miedo; la emoción de aprender los guía”.

Lo mismo ocurre en el área de diseño digital, donde los estudiantes superaron expectativas:

“Los chicos manejan la computadora con soltura. A veces les explicamos solo una vez, y ya pueden crear cosas hermosas. Tienen una imaginación increíble”, comentó una maestra del área.

Para el personal docente, el mensaje es claro: cuando se brindan oportunidades, acompañamiento y espacios seguros, todo es posible.

“Ellos nos enseñan todos los días que la discapacidad no es el impedimento; el mayor obstáculo sigue siendo la falta de comprensión y de espacios”, señaló una profesora.

Los estudiantes del CAM Laboral #1 nos invitan a reflexionar: las limitaciones no están en quien vive con una discapacidad, sino en quienes aún ven la diferencia como una barrera. Su ejemplo impulsa a mirar la inclusión no como un acto aislado, sino como un derecho que abre puertas a una sociedad más humana, justa y consciente.

Quizá quienes aún debemos aprender más somos nosotros; los que señalamos sin comprender que, cuando se les brinda apoyo, confianza y oportunidad, las personas con discapacidad pueden —y demuestran— cumplir cualquier objetivo que se propongan.

