Reconocen a 22 estudiantes en la OCI 2026 en Coahuila

Tras un proceso con más de 45 mil participantes, alumnos destacados recibieron becas por su excelencia académica en la Olimpiada del Conocimiento Infantil

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Tras superar un proceso de selección en el que participaron más de 45 mil alumnos de sexto grado de primaria de todo el estado, 22 estudiantes coahuilenses fueron reconocidos este miércoles 24 de junio durante la ceremonia de premiación de la Olimpiada del Conocimiento Infantil (OCI) 2026, encabezada por el gobernador Manolo Jiménez Salinas en Palacio de Gobierno.

La edición 2026 distinguió a 19 alumnos ganadores de la Olimpiada del Conocimiento Infantil, quienes recibirán una beca de la Fundación BBVA para respaldar la continuidad de sus estudios, además de tres alumnas que obtuvieron los mejores resultados en la evaluación cualitativa, modalidad aplicada por primera vez para medir habilidades de análisis, reflexión y argumentación.

Durante la ceremonia, el secretario de Educación de Coahuila, Emanuel Garza Fishburn, destacó que los estudiantes reconocidos representan un ejemplo de esfuerzo, disciplina y excelencia académica.

“Estos jóvenes son los mejores de un universo de más de 45 mil alumnas y alumnos de sexto grado de primaria. Son un ejemplo vivo y un referente que nos inspira a seguir avanzando en la educación de nuestro estado”, señaló.

El funcionario resaltó que detrás de cada logro existe un trabajo conjunto entre estudiantes, docentes y familias, quienes acompañaron el proceso formativo que permitió alcanzar estos resultados.

Los 19 alumnos ganadores de la Olimpiada del Conocimiento Infantil 2026 son:

Leonel Tadeo Díaz Maldonado, de Monclova.

Eunice Monserrat González Villanueva, de Saltillo.

Mauricio Bautista Farías, de Torreón.

Jaquelyn Margarita Martínez Maldonado, de Saltillo.

Gael Alexander Barboza López, de Saltillo.

Roxana Nahomi Salas Horta, de Saltillo.

Alessandro Juárez Castillo, de Saltillo.

Demian Omar Orozco Rodríguez, de Saltillo.

Sebastián Gutiérrez Flores, de Saltillo.

María Lu Padilla de los Santos, de Monclova.

Matías Ortiz Mendoza, de Viesca.

Valentina Gissel Martínez Salazar, de Francisco I. Madero.

Lya Guadalupe de León Lugo, de Progreso.

José Vidal Ramírez Cabrera, de Matamoros.

Jeidan Jesús Hernández Hernández, de Matamoros.

Kathia Vanessa Aguirre Recio, de Arteaga.

Carlos Damián Fernández Treviño, de Allende.

Jacquelin Sandoval del Río, de Viesca.

Bárbara Victoria Castañeda Castañeda, de Ramos Arizpe.

Por otra parte, las alumnas reconocidas por obtener los mejores resultados en la evaluación cualitativa fueron Mariana Isabel Moreno Saldaña y Ylenia Mabel Padrón Valdez, ambas de Saltillo, así como Sofía Medina Barrera, de Frontera.

La Secretaría de Educación destacó que la nueva evaluación cualitativa permitió valorar capacidades como el pensamiento crítico, la comprensión de problemas, la organización de ideas y la construcción de argumentos, fortaleciendo así el modelo de reconocimiento al talento académico de las y los estudiantes coahuilenses.