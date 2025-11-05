Cerrar X
Alumnos honran tradiciones con altar dedicado a Homero Gómez

Estudiantes de la Secundaria José Clemente Orozco presentaron un altar de muertos en honor a Homero Gómez y al perrito Paquito

  • 05
  • Noviembre
    2025

Estudiantes de la Escuela Secundaria José Clemente Orozco, número 74, llevaron a cabo la presentación de un altar de muertos como parte de las actividades conmemorativas del Día de Muertos.

La jornada incluyó bailes, música y una explicación detallada sobre el significado de esta tradición ancestral.

Durante el evento, las y los alumnos expusieron el simbolismo de cada elemento colocado en la ofrenda, como el cempasúchil, el papel picado, las veladoras, el pan de muerto y los objetos representativos que acompañan a las personas recordadas.

El altar fue dedicado a Homero Gómez González, conocido por su labor como protector de la mariposa monarca, así como al pequeño Paquito, un perrito muy querido por la comunidad escolar. Como parte de la presentación, estudiantes comentaron que por la mañana aparecieron huellitas sobre el altar, hecho que interpretaron como una señal simbólica relacionada con Paquito.

Alumnas y alumnos participantes compartieron sus impresiones sobre la actividad.

“Aprendimos que cada objeto tiene un significado especial y que la tradición nos ayuda a honrar a quienes ya no están”, mencionó una de las estudiantes.

Otro alumno destacó el trabajo colectivo en la elaboración de la ofrenda: “Lo hicimos entre todos, y nos gustó dedicarlo a personas y seres que fueron importantes”.

Docentes señalaron que esta actividad busca fortalecer la identidad cultural del alumnado, reforzar el valor de las tradiciones mexicanas y fomentar la convivencia escolar a través de expresiones artísticas.

“Es importante que las y los estudiantes comprendan la riqueza de nuestras costumbres”, expresó una maestra encargada de la organización, quien reconoció el interés mostrado por los jóvenes.

Autoridades escolares indicaron que actividades como esta permiten integrar diversas expresiones artísticas mientras se promueve el respeto y la memoria hacia quienes han dejado una huella en su comunidad.


