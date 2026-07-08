Celebran graduación en secundaria de Saltillo tras superar crisis

Alumnos de la Secundaria Andrés S. Viesca, en Saltillo, lograron celebrar su ceremonia de graduación después de semanas de incertidumbre

Después de varias semanas marcadas por la incertidumbre, los alumnos de la Secundaria Andrés S. Viesca, en Saltillo, finalmente pudieron celebrar su ceremonia de graduación.

Padres de familia expresaron su satisfacción al ver que el esfuerzo de sus hijos tuvo el cierre que esperaban, luego de que el evento estuviera en riesgo por un presunto fraude relacionado con la organización de la ceremonia.

Coincidieron en que, además del logro académico, la experiencia les dejó una enseñanza sobre la importancia de actuar con cautela y no depositar la confianza sin las debidas garantías, aunque también demostraron que los problemas pueden resolverse cuando existe voluntad para hacerlo.

La tranquilidad llegó cuando apareció el respaldo necesario para cubrir los gastos que aún faltaban y evitar la cancelación del evento y ahora sí, poder decir: "¿Se va a hacer o no se va a hacer?". Pues sí, sí se hizo la graduación en la Viesca.