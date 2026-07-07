Antonio Flores queda fuera del periodo permanente

El diputado del PT no integrará la Diputación Permanente y permanecerá sin actividad legislativa mientras se resuelven los amparos

El diputado del Partido del Trabajo (PT), Antonio Flores Guerra, no forma parte de los legisladores que integran el periodo de la Diputación Permanente del Congreso del Estado de Coahuila, por lo que permanecerá fuera de la actividad legislativa durante los próximos dos meses.

Lo anterior ocurre pese a que recientemente obtuvo una suspensión dentro de un juicio de amparo con la que busca ser restituido en el ejercicio de sus funciones como diputado, luego de la medida aprobada por la Junta de Gobierno del Congreso.

De acuerdo con la integración de la Diputación Permanente, Antonio Flores Guerra no fue considerado para participar en las sesiones que se desarrollarán durante el receso legislativo, por lo que, de mantenerse el calendario parlamentario, estaría regresando a sus funciones hasta el próximo mes de septiembre, cuando inicie el siguiente periodo ordinario.

Cabe señalar que tanto Antonio Flores Guerra como su suplente, Fernando Rodríguez, promovieron por separado juicios de amparo. Uno de los recursos busca la restitución de Fernando Rodríguez como diputado suplente, mientras que el otro pretende restituir a Antonio Flores Guerra en el cargo.

Ante la existencia de ambos procedimientos judiciales, la Junta de Gobierno del Congreso del Estado se mantiene a la espera de la resolución que emitan las autoridades jurisdiccionales para definir la situación jurídica y legislativa de ambos casos.

Entre los diptuados que pernamecen en sesion son: el diputado Alberto Hurtado,Jorge Valdes,Magali Hernandez,Zulma Guerrero Cazarez , Gerardo Aguado asi como la presidenta Beatriz Fraustro Siller.

Mientras tanto, Antonio Flores Guerra no participará en los trabajos legislativos correspondientes al periodo permanente del Congreso del Estado.