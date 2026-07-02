Inicia rehabilitación de calle 1 de mayo en colonia Centenario

Vecinos manifestaron su respaldo al proyecto y agradecieron que la rehabilitación de esta vialidad fuera considerada en la inversión de obra pública

El Gobierno Municipal de Saltillo dio inicio a los trabajos de repavimentación de la calle 1 de Mayo, una de las vialidades más importantes de la colonia Centenario, como parte del programa de obras que busca mejorar la infraestructura urbana y facilitar la movilidad de quienes habitan en este sector de la ciudad.

La obra responde a uno de los compromisos asumidos con los vecinos para mejorar las condiciones de las calles.

El banderazo de inicio fue encabezado por el alcalde Javier Díaz González, quien estuvo acompañado por el director de Obras Públicas, Antonio Nerio, así como por el diputado local electo por el Distrito 16, Álvaro Moreira.

Durante el acto, las autoridades señalaron que este tipo de proyectos continuarán desarrollándose en distintos puntos de Saltillo con el propósito de atender las necesidades más apremiantes de la población.

Vecinos de la colonia Centenario manifestaron su respaldo al proyecto y agradecieron que la rehabilitación de esta vialidad fuera considerada dentro del programa de inversión en obra pública, al destacar que diariamente es utilizada por cientos de familias.

La administración municipal reiteró que seguirá llevando acciones de pavimentación y mejoramiento urbano a diferentes colonias para fortalecer la conectividad y elevar la calidad de vida de los saltillenses.