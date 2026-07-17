Apoyos sociales fortalecen a estudiantes: Gutiérrez Merino

Durante la graduación del Cecytec Ramos Arizpe, el alcalde aseguró que el impulso a programas sociales generan mejores condiciones para las nuevas generaciones

La seguridad, los programas sociales y las acciones para mejorar la calidad de vida de las familias deben traducirse en mayores oportunidades para las nuevas generaciones, afirmó el alcalde Tomás Gutiérrez Merino durante la ceremonia de graduación de la generación 2023-2026 del Cecytec “Felipe Carrillo Puerto”.

Al asistir como padrino de generación, el edil señaló que el desarrollo de Ramos Arizpe no solo debe medirse por la llegada de inversiones o el crecimiento industrial, sino también por las condiciones que permitan a los jóvenes estudiar, emprender y construir un proyecto de vida en un entorno seguro.

“Nuestro compromiso es que cada familia tenga más oportunidades para salir adelante. Trabajamos todos los días para ofrecer mejores condiciones de bienestar, apoyar a quienes más lo necesitan y mantener la tranquilidad que distingue a Ramos Arizpe, porque cuando una familia progresa, también progresa nuestro municipio”, expresó.

Gutiérrez Merino destacó que dependencias como el DIF Municipal y Desarrollo Social mantienen programas de mejoramiento de vivienda, apoyos alimentarios, atención a personas adultas mayores, mujeres y personas con discapacidad, además de estrategias como Ola Verde y Empleo Temporal, orientadas a fortalecer el bienestar de las familias.

El presidente municipal subrayó que estas acciones se complementan con la estrategia de seguridad que se desarrolla en coordinación con el Gobierno del Estado y las corporaciones de los tres órdenes de gobierno, lo que, dijo, ha permitido mantener a Ramos Arizpe entre los municipios con mejores condiciones de seguridad del país.

Ante estudiantes, docentes y padres de familia, el alcalde felicitó a los egresados por concluir el nivel medio superior y los exhortó a continuar con su preparación profesional para aprovechar las oportunidades que ofrece el crecimiento económico del municipio.

En la ceremonia participaron Lucía Azucena Ramos Ramos, directora general de Cecytec EMSaD Coahuila y representante del gobernador Manolo Jiménez Salinas; Emmanuel González Martínez, director del plantel; Mónica Merino Sánchez, directora de Educación Municipal, así como autoridades educativas y representantes del sector productivo.