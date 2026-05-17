Más de 7 mil coahuilenses vigilan uso de recursos públicos

Más de 7 mil 900 ciudadanos participan actualmente en comités de vigilancia para supervisar la entrega de apoyos sociales, la ejecución de obras públicas y el uso de recursos estatales en Coahuila, informó la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas (SEFIRC).

De acuerdo con la dependencia encabezada por Elma Marisol Martínez González, titular de la SEFIRC, actualmente operan 609 Comités Ciudadanos integrados por beneficiarios de 49 programas estatales, quienes verifican el cumplimiento de reglas de operación y la correcta aplicación de recursos públicos.

Entre los programas supervisados se encuentran apoyos alimentarios, reforestación social, entrega de escrituras, agua potable, mejoramiento genético, atención a adultos mayores y las unidades de transporte UNEDIF para personas con discapacidad.

La funcionaria estatal destacó que uno de los esquemas con mayor participación corresponde al Observatorio Infantil “Pequeños Agentes de Cambio”, donde mil 500 estudiantes de primaria participan en 250 comités para evaluar la entrega de útiles, uniformes y calzado escolar en 112 planteles educativos.

Además, señaló que el estado mantiene mecanismos de vigilancia ciudadana en materia de salud, mediante observatorios enfocados en servicios de telemedicina, evaluación de la Tarjeta de la Salud y verificaciones sanitarias en hospitales, restaurantes y establecimientos comerciales.

En materia de infraestructura, la Subsecretaría de Obra Pública realizó durante 2025 un total de 460 inspecciones en campo y 370 fiscalizaciones para supervisar que los proyectos estatales se ejecuten conforme a contratos, tiempos y especificaciones técnicas.

La SEFIRC también informó que Coahuila se encuentra entre las primeras cinco entidades del país en cumplir al 100 por ciento con la homologación de la reforma constitucional en transparencia y acceso a la información pública.

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